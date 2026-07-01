PONTE SANT'ATTO-CASTELLALTO CHIUSO PER MOTIVI DI SICUREZZA: STOP AL COLLEGAMENTO CON L'AREA INDUSTRIALE

È stato chiuso al traffico il ponte di collegamento tra Case Molino, nel territorio di Castellalto, e la zona industriale di Sant'Atto, a Teramo. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco di Castellalto Aniceto Rocci dopo aver ricevuto una comunicazione che segnala la non agibilità dell'infrastruttura, di proprietà dell'ARAP, sulla quale sarebbero emerse criticità tali da renderne necessario l'immediato divieto di transito. Il ponte, che scavalca la viabilità sottostante in prossimità della superstrada Teramo-mare, rappresenta uno dei principali collegamenti tra il territorio di Castellalto e il nucleo industriale di Sant'Atto, utilizzato quotidianamente da lavoratori, aziende e mezzi pesanti diretti nell'area produttiva. A determinare la chiusura è stata una nota trasmessa all'amministrazione comunale, nella quale viene evidenziata la pericolosità della struttura. Secondo quanto riferito dal sindaco, la comunicazione sarebbe arrivata dall'ARAP e farebbe seguito anche a valutazioni espresse da ANAS. Pur non entrando nel dettaglio delle problematiche tecniche, il primo cittadino ritiene che le criticità siano di natura strutturale. «Mi è stato comunicato che il ponte non è agibile e, di conseguenza, ho emesso l'ordinanza di chiusura», spiega il sindaco. «Con l'allerta meteo prevista nelle prossime ore ho ritenuto necessario intervenire immediatamente per tutelare la sicurezza pubblica. Abbiamo provveduto anche a installare la segnaletica, pur trattandosi di un'infrastruttura che non è di proprietà del Comune ma dell'ARAP». La chiusura interessa un'infrastruttura che ricade tra i territori comunali di Castellalto e Teramo e che costituisce un passaggio strategico per raggiungere le numerose attività produttive insediate nell'area industriale di Sant'Atto. Resta ora da capire quali saranno i tempi degli accertamenti tecnici e degli eventuali interventi necessari per consentire la riapertura del ponte e il ripristino della normale viabilità.