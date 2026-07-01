ROTTURA SULLA RETE IDRICA, I DISAGI POSSONO SCATTARE GIÀ DA STASERA: DOMANI STOP ALL'ACQUA IN NUMEROSI COMUNI TERAMANI

Un'ulteriore rottura sulle condotte adduttrici principali potrebbe anticipare i disagi idrici previsti per la giornata di domani. A comunicarlo è Ruzzo Reti, che informa come alcune delle aree interessate dall'interruzione programmata del servizio potrebbero registrare già dalla serata di oggi cali di pressione o temporanee sospensioni dell'erogazione dell'acqua.

Le criticità potrebbero interessare in particolare i Comuni di Ancarano e Torano Nuovo, dove gli effetti del guasto potrebbero manifestarsi con alcune ore di anticipo rispetto all'intervento programmato.

Resta invece confermato il grande intervento di manutenzione previsto per domani, giovedì 2 luglio, nel Comune di Castellalto. Per consentire l'esecuzione dei lavori sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 10 alle 23 in numerosi centri della provincia di Teramo.

Lo stop interesserà l'intero territorio comunale di Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata e Torano Nuovo. Ad Alba Adriatica saranno coinvolte la contrada Vecchio Forte e la zona del campo sportivo; a Giulianova le aree di Case di Trento, via Case di Trento, via Colledoro, Colle Pizzuto e Colle San Tommaso; a Morro d'Oro il solo capoluogo; a Notaresco il capoluogo, Guardia Vomano Alta, Santa Lucia, Capracchia e Colle Luccio; a Roseto degli Abruzzi le frazioni di Cologna Paese e Montepagano, oltre a Villa Maisè, contrada Tanesi e Colle della Corte; a Sant'Omero la sola frazione di Poggio Morello; a Teramo le località Piana Piccola di Forcella e Villa Vomano; infine a Tortoreto saranno interessati Tortoreto Paese, la Zona Colli, Cavatassi e Terrabianca.

Ruzzo Reti invita gli utenti a limitare i consumi e ad adottare le necessarie precauzioni per ridurre i disagi, ricordando che il ripristino del servizio potrebbe richiedere alcune ore aggiuntive per consentire il ritorno alla normale pressione in tutta la rete.