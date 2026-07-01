MALTA, 47 INTOSSICATI DOPO I NOODLES AL POLLO: INDAGINI SU UN CATERING RICONDUCIBILE A UN IMPRENDITORE ABRUZZESE

Quarantasette persone colpite da una sospetta tossinfezione alimentare dopo aver consumato lo stesso pasto in mensa. È accaduto a Malta, dove un pranzo a base di noodles al pollo servito da una società di catering di proprietà di un imprenditore abruzzse, ha provocato un'emergenza sanitaria che ha richiesto l'intervento delle autorità. L'episodio si è verificato giovedì scorso all'interno di un'azienda di gaming con sede a Portomaso, una delle aree più esclusive dell'isola. Nel giro di poche ore decine di dipendenti hanno iniziato ad accusare nausea, vomito, diarrea e forti capogiri, rendendo necessario il ricorso alle cure mediche. Diciannove lavoratori sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico universitario Mater Dei, mentre due persone sono rimaste ricoverate per ulteriori accertamenti prima di essere dimesse. L'allarme ha fatto scattare un'immediata ispezione della Food Safety & Security Authority (FSSA), l'autorità maltese competente in materia di sicurezza alimentare. Gli ispettori sono intervenuti nella sede del catering già nella serata di giovedì, disponendo la chiusura dell'attività in via cautelativa in attesa di individuare l'origine della contaminazione.

La società coinvolta ha diffuso una nota nella quale conferma la piena collaborazione con gli investigatori, precisando che le cause dell'intossicazione non sono ancora state accertate e invitando a non formulare conclusioni affrettate o attribuire responsabilità prima dell'esito delle analisi. Le indagini delle autorità sanitarie sono ora concentrate sull'individuazione dell'alimento contaminato o dell'eventuale causa che ha provocato la maxi intossicazione. Solo gli esiti degli accertamenti di laboratorio consentiranno di stabilire con certezza cosa abbia provocato il malore collettivo che ha coinvolto quasi cinquanta persone.