BOSS MAFIOSO PALPEGGIA INFERMIERA DEL SUPERCARCERE, CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE



Non solo le pesanti condanne per mafia. Per un boss detenuto al regime del 41 bis è arrivata anche una nuova sentenza, questa volta per violenza sessuale ai danni di un'infermiera in servizio nel supercarcere di Preturo. Il Tribunale dell'Aquila ha inflitto due anni e due mesi di reclusione a Luciano Giuseppe Spoto, 85 anni, storico esponente della criminalità organizzata agrigentina. I giudici, racconta il Messaggero, hanno punito un episodio che risale al luglio di due anni fa. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, durante un controllo sanitario nella sezione Delta del carcere, Spoto avrebbe chiesto all'infermiera di misurargli la pressione sostenendo di soffrire di ipertensione. Mentre la professionista gli stava applicando lo sfigmomanometro, il detenuto avrebbe allungato una mano oltre le sbarre, palpeggiandola. L'infermiera, oltre allo shock per l'accaduto, riportò anche un dolore fisico, aggravato da un precedente intervento chirurgico, accompagnata al Pronto soccorso riportò lesioni giudicate guaribili in sette giorni. I legali di Spoto hanno annunciato appello.

foto elaborazione AI