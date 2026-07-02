ENTRANO NEL CENTRO SPORTIVO DEI BAMBINI E RUBANO PALLONI E MERENDE

Hanno forzato la recinzione, svuotato il deposito degli attrezzi e, prima di andarsene, hanno persino aperto il frigorifero consumando le merende destinate ai bambini del centro estivo. È il raid messo a segno nella notte al Virtus Chieti Park, il campo polivalente di San Martino, struttura comunale gestita dalla Virtus Chieti. I malviventi sono entrati tagliando la rete di recinzione e hanno portato via numerosi palloni, attrezzature per la manutenzione del verde, macchine agricole e un decespugliatore utilizzato per la cura dell'impianto. La società ha espresso amarezza soprattutto per il valore simbolico del gesto. Il centro sportivo, infatti, era rimasto per circa vent'anni in stato di abbandono prima di essere completamente recuperato grazie a un investimento di circa 25 mila euro sostenuto dalla gestione privata, oltre a mesi di lavoro e impegno. Oltre al furto, i responsabili hanno lasciato evidenti segni del loro passaggio: hanno consumato bevande presenti nel frigorifero, mangiato gli alimenti destinati ai bambini del centro estivo e abbandonato bottiglie di birra all'interno dell'impianto.



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