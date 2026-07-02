I MASSONI ABRUZZESI RACCOLGONO L'INVITO DEL GRAN MAESTRO DEL VENEZUELA E INVIANO FARMACI PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE

A distanza di poche ore dall'appello lanciato con un video sui social dal Venerabilissimo José Gregorio Sardelli Bravo, Gran Maestro della Gran Loggia della Repubblica del Venezuela, la Gran Loggia della Perfetta Unione ha avviato una raccolta di presidi medici per il trattamento di traumi ed emergenze, soluzioni endovenose di glucosata e fisiologica, farmaci salvavita, siringhe, aghi e antibiotici in aiuto alle popolazioni colpite da due violentissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e da forti repliche e scosse d'assestamento.

La comunione massonica con cinque logge in Abruzzo, di cui una a L'Aquila, la Loggia 'Costanzo di Costanzo de' Duchi di Paganica', ha spedito i primi due pacchi attraverso canali umanitari e sta continuando la raccolta per inviarne altri.

L'indirizzo é quello del Tempio di Caracas, Jesuitas a Maturin n. 5, Calle La Protecciòn, che in questi giorni vede un via vai di fratelli e sorelle intenti a smistare le donazioni che arrivano da diverse parti del mondo.

"É ancora viva in noi abruzzesi la notte del 6 aprile a L'Aquila che ha quasi distrutto il capoluogo di regione e tanti comuni limitrofi - ha aggiunto il Gran Maestro Loris Di Giovanni - ed è bastato un rapido giro di telefonate per iniziare la raccolta di quanto era necessario.

Comprendiamo come sia davvero una piccola goccia nel mare del bisogno di quella terra martoriata, ma ci siamo sentiti in dovere di mettere in campo concretamente il principio massonico della solidarietà, uno straordinario strumento di crescita interiore che può abbattere l'individualismo imperante e promuovere la fratellanza universale".

"L'augurio - conclude Di Giovanni - é quello di ricostruire Caracas e le altre cittá più belle di prima così come è avvenuto per L'Aquila che quest'anno brilla ancor più per esser stata insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura".