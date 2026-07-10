È LA NOTTE DI PINO DANIELE: VILLA MOSCA PRONTA A CANTARE SOTTO LE STELLE

Ci siamo. Questa sera il Parco degli Ulivi di Villa Mosca si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto per una serata che promette emozioni, musica e tanta partecipazione. È infatti la "Notte in Musica", l'evento organizzato dal Comitato Amici di Villa Mosca, che porterà nel cuore del quartiere le indimenticabili canzoni di Pino Daniele. L'appuntamento è fissato per le 21, con ingresso gratuito, in via Nicola da Guardiagrele, all'incrocio con via Palatucci. A salire sul palco saranno Massimo Di Matteo & Macapea, una delle più apprezzate tribute band dedicate al grande cantautore napoletano, premiata nel 2023 al Teatro Partenope di Napoli per la qualità delle proprie interpretazioni. Sarà una serata da vivere tutta d'un fiato, tra i capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana. Le melodie e le parole di Pino Daniele accompagneranno il pubblico in un viaggio fatto di blues, anima partenopea e poesia, in un'atmosfera resa ancora più suggestiva dalla cornice del Parco degli Ulivi. L'evento non sarà soltanto un concerto, ma un'occasione per ritrovarsi, trascorrere insieme una serata d'estate e riscoprire il valore della comunità. Dalle 19.30 sarà infatti aperta anche l'area Food & Beer, permettendo ai partecipanti di cenare all'aperto prima dell'inizio dello spettacolo. Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e appassionati di musica a partecipare numerosi a quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell'estate teramana. Una notte di note, ricordi ed emozioni, con la voce e le canzoni di Pino Daniele pronte a risuonare sotto il cielo di Villa Mosca.