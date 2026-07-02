PONTE DI FIUMICINO A SAN NICOLO', VIA LIBERA AL PRIMO INTERVENTO: OBIETTIVO RIAPRIRE AI MEZZI PESANTI

Primo passo concreto per il recupero del ponte sul Fiumicino, l'infrastruttura che collega le frazioni di Piano d'Accio e San Nicolò a Tordino. È stato infatti validato il progetto relativo al primo lotto di lavori, un intervento che consentirà di ripristinare il transito dei mezzi pesanti, oggi vietato per ragioni di sicurezza, mantenendo comunque la circolazione a senso unico alternato. L'intervento rappresenta anche una fase decisiva per definire il destino dell'opera. Gli approfondimenti tecnici che accompagneranno i lavori serviranno infatti a stabilire se il ponte potrà essere recuperato attraverso un consolidamento strutturale oppure se sarà inevitabile procedere con la demolizione e la successiva ricostruzione. L'urgenza dell'operazione è aumentata dopo la recente chiusura del ponte tra Castellalto e Sant'Atto, che rischia di aggravare ulteriormente la viabilità dell'area industriale e dell'intero comprensorio teramano. L'obiettivo è evitare nuovi disagi alla circolazione e garantire collegamenti essenziali per cittadini e imprese. La speranza dell'amministrazione è quella di poter salvare la struttura esistente, evitando una ricostruzione completa e arrivando entro la fine dell'anno a un intervento definitivo che restituisca piena funzionalità al collegamento tra le due sponde del Tordino.