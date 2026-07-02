ESTATE, SCATTA IL PIANO PER LA VIABILITÀ: STOP AI CANTIERI NEI WEEKEND E PIÙ CONTROLLI SULLE STRADE

Con l'arrivo del grande esodo estivo, la Prefettura di Teramo mette in campo un piano di prevenzione per limitare disagi e congestionamenti lungo la rete viaria provinciale. Questa mattina, a Palazzo del Governo, si è riunito il Comitato Operativo Viabilità, convocato per coordinare le misure da adottare durante i mesi di luglio e agosto, quando il traffico aumenta sensibilmente a causa dell'afflusso turistico e degli spostamenti dei residenti. Alla riunione, presieduta dal viceprefetto vicario Alberto Di Gaetano, hanno partecipato Provincia, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ANAS, Autostrade per l'Italia, Strada dei Parchi, Protezione Civile, Croce Rossa e servizio di emergenza 118, con l'obiettivo di pianificare un'azione condivisa per garantire una circolazione più fluida e sicura. Tra le decisioni più rilevanti c'è l'impegno degli enti gestori a evitare, nelle giornate di maggiore traffico, la presenza di cantieri che possano rallentare la circolazione. I cantieri mobili saranno rimossi nelle ore diurne e nei periodi più critici, mentre Autostrade per l'Italia ha confermato che, nel tratto teramano dell'A14, non sono previsti lavori almeno fino al 15 settembre. Resta inoltre operativa la collaborazione tra le società autostradali, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato per garantire la distribuzione di acqua e beni di prima necessità agli automobilisti qualora si verificassero blocchi prolungati del traffico.Le Forze di Polizia intensificheranno i controlli lungo le principali arterie della provincia, con particolare attenzione ai fine settimana, quando si prevedono i maggiori flussi verso le località balneari e montane. Nel corso dell'incontro è stata ribadita anche la necessità di promuovere comportamenti responsabili alla guida, invitando gli automobilisti al pieno rispetto del Codice della Strada per ridurre il rischio di incidenti e aggravare ulteriormente la situazione della viabilità. Il prefetto Fabrizio Stelo ha infine sottolineato come il coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte rappresenti la chiave per affrontare le prossime settimane, evidenziando che solo attraverso una stretta collaborazione sarà possibile rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio e garantire servizi adeguati ai cittadini e ai numerosi turisti attesi in provincia.