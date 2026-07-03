VIDEO/ POLISERVICE, DI NATALE SMONTA IL CASO DEI "FALSI RICORSI": «I NUMERI SONO STATI GONFIATI AD ARTE DA QUALCUNO...»

Non sarebbero 108 i ricorsi pendenti contro Poliservice, ma un numero decisamente inferiore. È la precisazione del presidente della società, Gabriele Di Natale, che interviene per contestare un articolo pubblicato nelle scorse ore e che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe fornito una rappresentazione non corretta del contenzioso in corso. Al centro della vicenda c'è il dato relativo ai ricorsi promossi da lavoratori ed ex lavoratori nell'ambito della vertenza sui contratti applicati dalle aziende che operano per conto di Poliservice. L'articolo parlava di 108 ricorsi, ipotizzando anche un potenziale esborso di milioni di euro qualora tutte le cause dovessero concludersi favorevolmente per i ricorrenti. Di Natale respinge però questa lettura, spiegando che il numero riportato deriverebbe da un'errata interpretazione degli atti processuali. Secondo il presidente, infatti, i ricorsi effettivi sarebbero circa 31, mentre il dato di 108 corrisponderebbe al numero complessivo delle citazioni dei diversi enti chiamati in causa all'interno degli stessi procedimenti contro il privato. In sostanza, un singolo ricorso coinvolgerebbe contemporaneamente più soggetti – tra cui Poliservice, l'Unione dei Comuni e altri enti – e, conteggiando ogni citazione separatamente, si arriverebbe artificiosamente alla cifra di oltre cento. Un metodo di calcolo che, secondo il presidente Di Natale, finirebbe per moltiplicare gli stessi procedimenti, dando un'immagine alterata della reale consistenza del contenzioso. La società sottolinea quindi che parlare di oltre cento ricorsi rischia di generare un allarme ingiustificato, perché non corrisponderebbe al numero delle cause effettivamente pendenti. Per Di Natale è necessario distinguere tra i procedimenti giudiziari e il numero dei soggetti coinvolti in ciascuno di essi, evitando di sovrapporre i due dati.