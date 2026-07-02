POLISERVICE, VIA ALLA SELEZIONE PER ADDETTI AL VERDE E AI CIMITERI: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME

Poliservice S.p.A. ha pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica finalizzato all'assunzione di un addetto alle attività di pulizia delle aree verdi e cimiteriali. La procedura è finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale la società potrà attingere sia per il posto immediatamente disponibile, sia per eventuali future assunzioni a tempo determinato o indeterminato. L'incarico previsto riguarda un contratto a tempo indeterminato part-time di 20 ore settimanali, con inquadramento al livello D2 del Contratto Collettivo Nazionale dei Servizi Ambientali. La sede di lavoro sarà individuata tra i cantieri e le sedi operative della società, in base alle esigenze organizzative. Per partecipare alla selezione è necessario aver compiuto 18 anni, possedere la patente di guida di categoria B, godere dei diritti civili e politici, risultare idonei dal punto di vista psico-fisico allo svolgimento delle mansioni richieste e dimostrare una conoscenza almeno elementare delle attività lavorative previste o una scolarità primaria. Per i cittadini stranieri è richiesta anche una buona conoscenza della lingua italiana. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 di mercoledì 8 luglio 2026, consegnandole a mano all'Ufficio del Personale di Poliservice, nella sede di Corropoli, oppure tramite posta elettronica certificata. Alla candidatura dovranno essere allegati curriculum vitae, documento d'identità e copia della patente di guida. La selezione si articolerà in una prova pratica e in un successivo colloquio orale. La prova pratica, valutata fino a un massimo di 50 punti, riguarderà l'esecuzione di attività riconducibili alle mansioni previste dal profilo professionale. Solo chi otterrà almeno 30 punti accederà al colloquio. La graduatoria finale sarà formata sulla base del punteggio conseguito nel colloquio e vi entreranno esclusivamente i candidati che avranno raggiunto almeno 60 punti complessivi. L'avviso precisa inoltre che l'inserimento nella graduatoria non costituisce un diritto all'assunzione, ma rappresenta uno strumento al quale Poliservice potrà attingere in base alle proprie esigenze organizzative e di personale.