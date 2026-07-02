FOTO/ AUTO DEI CARABINIERI FUORI STRADA: PATTUGLIA CONTRO UN ALBERO

Incidente stradale nel pomeriggio a Tortoreto, nei pressi dell'Eurospin, dove un'auto di servizio dei carabinieri è finita contro un albero per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, la pattuglia era partita per raggiungere un intervento quando, durante il tragitto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro l'albero a bordo strada. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto da provocare l'esplosione degli airbag. A bordo dell'auto si trovavano due militari. Uno dei due è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Dai primi riscontri medici avrebbe riportato lesioni che richiederanno un periodo di prognosi di circa un mese. Le sue condizioni, comunque, non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i colleghi dell'Arma per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il veicolo di servizio a uscire di strada e a schiantarsi contro l'albero.