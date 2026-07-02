CAMPAGNA ANTINCENDIO AL VIA: DUE ELICOTTERI, 1.200 VOLONTARI E 120 MEZZI PER DIFENDERE L'ABRUZZO DALLE FIAMME

L'Abruzzo si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte degli incendi boschivi con un dispositivo rafforzato e un piano operativo che punta su uomini, mezzi e tecnologie. L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha infatti siglato l'accordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la campagna antincendio boschivo 2026, che prenderà il via il 6 luglio e resterà operativa fino al 13 settembre. Il piano prevede un importante dispiegamento di risorse. A disposizione ci saranno due elicotteri AS350 per gli interventi aerei, una colonna mobile composta da oltre 120 mezzi attrezzati per l'antincendio boschivo e un contingente di circa 1.200 volontari specializzati. Ogni giorno saranno operative tra le 30 e le 40 squadre, con un impiego variabile tra 100 e 160 operatori, pronti a intervenire in caso di emergenza. Le risorse economiche necessarie sono già state stanziate dall'Agenzia regionale, che ha provveduto anche alla copertura assicurativa del personale impegnato nelle attività di spegnimento e prevenzione.

"Alle polemiche strumentali rispondiamo con fatti concreti e una copertura di mezzi e uomini rilevante", sottolinea il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli. "Questo dispiegamento dota l'Abruzzo degli strumenti necessari per contrastare un fenomeno potenzialmente molto pericoloso. Nei prossimi giorni presenteremo anche le innovazioni che caratterizzeranno la campagna 2026". Scelli ha inoltre ringraziato il presidente della Regione, Marco Marsilio, "per la vicinanza e la sensibilità dimostrate, che hanno consentito di reperire le risorse necessarie", oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, "per la collaborazione, la sinergia e il senso delle istituzioni che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato". L'accordo con i Vigili del Fuoco rafforza il sistema regionale di contrasto agli incendi attraverso una presenza stabile nella Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dove saranno coordinate tutte le operazioni di spegnimento. Saranno inoltre impiegati direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), squadre aggiuntive dedicate esclusivamente agli incendi boschivi e nuclei specializzati SAPR dotati di droni con termocamere, fondamentali per il monitoraggio degli incendi e il supporto alle decisioni operative. Un ulteriore tassello riguarda la collaborazione con i Carabinieri Forestali. Nell'ambito della convenzione sottoscritta tra Ministero dell'Agricoltura e Regione Abruzzo, parte delle risorse sarà destinata ad attività di prevenzione, formazione tecnica del personale, perimetrazione delle aree percorse dal fuoco e interventi successivi agli incendi. L'obiettivo è quello di affrontare con un sistema sempre più integrato una stagione che, complice il caldo e la siccità, rappresenta ogni anno una delle principali emergenze ambientali per il territorio abruzzese.