INSEGUIMENTO MORTALE A SILVI, LA FAMIGLIA DI MASSIMO CIARELLI CONTESTA LA RICOSTRUZIONE: "VOGLIAMO SAPERE LA VERITÀ"

La famiglia di Massimo Ciarelli, il 43enne di Pescara morto nell'incidente avvenuto al termine di un inseguimento tra Città Sant'Angelo e Silvi, chiede che venga fatta piena luce sulla dinamica della tragedia e non condivide le ricostruzioni emerse nelle prime ore successive ai fatti.

Secondo quanto riferito dai familiari, assistiti dall'avvocata Laura Filippucci, lo scooter sul quale viaggiava Ciarelli sarebbe stato raggiunto dall'auto dei carabinieri impegnata nell'inseguimento fino a un presunto contatto con il mezzo a due ruote. Contemporaneamente, sempre secondo la versione della famiglia, una seconda pattuglia dell'Arma si sarebbe posizionata di traverso sulla carreggiata, circostanza che avrebbe determinato il violento impatto costato la vita al 43enne.

Per verificare l'esatta successione degli eventi, i parenti hanno già incaricato, tramite il loro legale, un consulente tecnico di parte proveniente dall'Umbria, che seguirà gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria.

L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Elisabetta Labanti della Procura di Teramo, mentre le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Teramo, subentrata dopo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Silvi.

Fondamentali saranno le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo il percorso dell'inseguimento e le testimonianze delle numerose persone che hanno assistito alla scena. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima dello schianto.

La salma di Massimo Ciarelli si trova attualmente all'obitorio dell'ospedale di Teramo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore è atteso il conferimento dell'incarico per l'autopsia, esame che potrà fornire ulteriori elementi utili all'inchiesta e contribuire a chiarire le cause e la dinamica del decesso.