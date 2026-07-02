SCOPPIA LA GUERRA DEGLI IRISH FESTIVAL, GLI EX ORGANIZZATORI ANNUNCIANO: «LO FAREMO A TERAMO NEGLI STESSI GIORNI DI QUELLO DI NOTARESCO», MA TERAMO SMENTISCE: «MAI AUTORIZZATO NULLA»



Un fatto certo, un annuncio fake e un silenzio paradossale. La guerra irlandese, che sta scoppiando nel Teramano, è tutta in queste tre premesse, che raccontano tra storie diverse, ma trasudano anche di rancori di paese e inutili ripicche. Ma andiamo per ordine.



IL FATTO CERTO



Il Festival irlandese si farà a Notaresco, il 28, 29 e 30 agosto. Sarà diversa la mano organizzativa, col Comune in primo piano, ma non cambierà la ricchezza della proposta, né la vivacità del contorno di musica e spettacoli, oltre ovviamente allo scorrere di buone birre a fiumi. Per questa nuova edizione, che come ha annunciato il Sindaco Tony Di Gianvittorio in un suo VIDEO si chiamerà “Notaresco Irish Festival”, torneranno alcuni dei nomi storici della manifestazione, come la Scuola di Danza Irlandese Gens D’Ys di Milano e gli spettacoli di Fuoco con Sagitta e i Trampolieri, tutti cari al popolo del festi



L’ANNUNCIO FAKE

In queste ore, sta arrivando sulle mail di molti imprenditori, una mail, che recita : «Ciao a tutti,

a seguito del nostro annuncio pubblico di fermo per quest'anno dell'Abruzzo Irish Festival, si sono mosse energie e risorse eccezionali per non interrompere questa magica tradizione, e, ce l'abbiamo fatta!!!! L'ABRUZZO IRISH FESTIVAL ORIGINALE SI FARA' E SARA' NEI GIORNI 29-30 AGOSTO 2026 AL PARCO FLUVIALE DI TERAMO!». A spedirla, come si intuisce dal testo, è stata l’associazione Abruzzo Irish Festival, storica organizzatrice, fino all’anno scorso, del festival notareschino. Una mail nella quale si sottolineano due dati particolari, il primo è che « Teramo è una città di oltre 50.000 abitanti e l'evento si svolge al parco fluviale che è proprio in centro, servito logisticamente e crocevia di passaggio della cittadinanza, insomma, sarà un evento di grandissimo successo!! Inoltre, l'ingresso per i visitatori all'evento sarà gratuito, proprio perché vogliamo fare il pieno di visitatori per questa edizione speciale!»; il secondo è che i giorni corrispondono esattamente con quelli del festival di Notaresco. È una dichiarazione di guerra in piena regola, una sfida, il vecchio contro il nuovo, per vedere chi richiama più gente. Peccato, che non sia vero: «Non c’è nulla di organizzato e il Comune di Teramo non ha mai concesso il Parco Fluviale per quei giorni - precisa l’assessore Filipponi - e poi il 28 e il 29 Teramo ospiterà il Suburbiae Festival proprio al Parco, con gli organizzatori dell’Abruzzo Irish c’è stato un incontro, nel quale loro hanno sondato la possibilità di organizzare l’evento a a Teramo, ma è stata solo una chiacchierata, non c’è alcuna autorizzazione da parte nostra».



IL SILENZIO



Per capirne di più, e sapere perché annunciano come organizzato un evento che non c'è. abbiamo contattato direttamente l’organizzatore dell’Abruzzo Irish festival, annunciato a Teramo, ovvero Daniele Di Girolamo, ma la sua risposta è stata una non risposta: «Non posso rilasciare dichiarazioni di nessun tipo… non posso confermare nulla, devo avere una linea guida con tutta l’associazione, se ci sarà qualcosa da comunicare, lo faremo sulla pagina dell’associazione»