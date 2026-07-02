TERAMANA UCCIDE IL COMPAGNO A COLTELLATE DURANTE UNA LITE IN CASA



È una donna teramana la principale indagata per l'omicidio di Marco Pennesi, il 62enne trovato senza vita nella sua abitazione di viale Matteotti, sul lungomare di Civitanova Marche. Si tratta della 33enne Isabella Di Mattia, fermata dalla Procura di Macerata con l'accusa di aver ucciso il compagno al culmine di una violenta lite domestica. La donna, ascoltata dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, ha ammesso di aver colpito l'uomo, sostenendo però di aver agito per difendersi. «Mi ha aggredito e mi sono difesa», avrebbe dichiarato durante l'interrogatorio, assistita dal proprio legale. Una versione che, almeno allo stato attuale delle indagini, non convince gli inquirenti, i quali escludono la sussistenza della legittima difesa. Il corpo di Marco Pennesi è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, riverso in un lago di sangue nella mansarda dove viveva. Secondo una prima ricostruzione del medico legale Antonio Tombolini, il 62enne sarebbe morto dissanguato in seguito a una profonda coltellata inferta a un braccio. Sul corpo sarebbero stati riscontrati anche traumi alla testa provocati da un oggetto contundente. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dalle urla e dai forti rumori provenienti dall'appartamento tra le 14 e le 15. Una vicina ha raccontato di aver visto tracce di sangue sulle scale e di essersi tranquillizzata solo dopo che la donna aveva riferito che Pennesi era stato accompagnato in ospedale. Poco dopo, però, un familiare dell'uomo è entrato nell'abitazione facendo la drammatica scoperta. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato con il supporto della Scientifica, della Squadra Mobile e dei carabinieri, hanno escluso al momento la presenza di altre persone nell'appartamento. Le telecamere della zona, infatti, non avrebbero registrato ingressi di estranei durante l'orario in cui si ritiene sia avvenuto il delitto. La trentatreenne, originaria della provincia di Teramo e uscita da poco dal carcere, è stata trovata sul posto ancora in possesso dell'arma da taglio ritenuta compatibile con il delitto. Per questo motivo è stata sottoposta a fermo e trasferita in carcere. Gli investigatori ritengono che l'omicidio sia maturato al culmine di una lite all'interno di una relazione segnata da problematiche personali e da pregresse vicende legate alla tossicodipendenza, già note alle autorità. Saranno ora gli accertamenti medico-legali e l'autopsia a chiarire con precisione la dinamica dell'omicidio e a verificare se la versione fornita dalla donna trovi riscontri oggettivi. Al momento, però, la Procura di Macerata continua a contestarle l'omicidio volontar