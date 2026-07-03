GRATTA IL BIGLIETTO AL BAR E DIVENTA MILIONARIO: VINTI 2 MILIONI DI EURO

La fortuna bacia Montesilvano. Un cliente abituale del bar tabaccheria "Festival", in via Chiarini, ha centrato il premio massimo del Gratta e Vinci "Mega Miliardario New", portandosi a casa una vincita da ben 2 milioni di euro. La giocata vincente è stata effettuata nei giorni scorsi e, dopo le verifiche di rito sul tagliando, è arrivata la conferma ufficiale: il biglietto era proprio quello del jackpot. La scena della vincita è stata vissuta in diretta dal titolare dell'attività, che ha assistito al momento in cui il cliente ha scoperto di essere diventato milionario. L'identità del vincitore resta naturalmente avvolta nel massimo riserbo. Il fatto che si tratti di un cliente abituale non significa necessariamente che sia facilmente identificabile: ogni giorno il bar accoglie decine di persone e ricostruire l'identità del fortunato non è affatto semplice.