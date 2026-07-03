GRAN SASSO, SCATTA IL PIANO ESTATE: SCONTI SULLA FUNIVIA, ACCESSI CONTINGENTATI E PIÙ CONTROLLI

Prende il via il piano estate per il Gran Sasso, con una serie di misure pensate per gestire l'afflusso di visitatori e rendere più sicura e sostenibile la stagione turistica sull'altopiano di Campo Imperatore. Tra le principali novità figurano gli accessi contingentati alle aree più frequentate, agevolazioni sulla funivia per i residenti del Comune dell'Aquila, un rafforzamento dei controlli e un piano per limitare il traffico veicolare privato. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di evitare i problemi registrati negli ultimi anni durante i periodi di maggiore affluenza, quando migliaia di turisti hanno congestionato le strade di accesso, creando lunghe code e criticità sia dal punto di vista della sicurezza che della tutela ambientale. Per incentivare una mobilità più sostenibile, i residenti dell'Aquila potranno usufruire di tariffe agevolate per utilizzare la funivia del Gran Sasso, riducendo così il ricorso all'automobile. Parallelamente saranno effettuati controlli mirati lungo le principali vie di accesso e nelle aree di sosta, con un significativo incremento della presenza delle forze dell'ordine e del personale addetto alla vigilanza. Il piano punta anche a garantire una migliore fruizione del comprensorio, salvaguardando uno dei luoghi simbolo dell'Appennino e consentendo ai visitatori di vivere l'esperienza del Gran Sasso in condizioni di maggiore ordine e sicurezza. L'auspicio delle istituzioni è che le nuove misure permettano di coniugare turismo, tutela del territorio e vivibilità, favorendo un'estate all'insegna della sostenibilità senza penalizzare l'accoglienza di uno dei siti naturalistici più visitati d'Abruzzo.