VILLA DA 600 MILA EURO VENDUTA A 30MILA, CONDANNATO NOTISSIMO NOTAIO TERAMANO



Si chiude con cinque condanne il processo di primo grado sulla vicenda della villa di Giulianova che, secondo l'accusa, sarebbe stata ceduta a un prezzo di gran lunga inferiore al suo reale valore. Al centro dell'inchiesta un immobile stimato circa 600 mila euro, ma che sarebbe stato venduto per appena 30 mila euro attraverso una serie di operazioni ritenute irregolari. Tra i principali imputati, come riporta il Centro, figura il notaio Giovanni Battista Bracone, condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Le contestazioni mosse dalla Procura riguardano, a vario titolo, i reati di falsità materiale e falsità ideologica. La sentenza, pronunciata al termine del giudizio di primo grado, definisce la posizione di cinque imputati, ritenuti responsabili a diverso titolo nella complessa vicenda legata al trasferimento dell'immobile. Il procedimento ruota attorno alla presunta sottovalutazione del bene e alla regolarità degli atti notarili e della documentazione utilizzata per perfezionare la compravendita, in particolare per quello che riguardava la capacità di intendere e volere della proprietaria venditrice. Col notaio, autore dell'atto, sono stati condannati: il procuratore speciale dell'anziana donna, Dario Di Giorgio, 38 anni di Giulianova a 4 anni; l'acquirente della villa Berardo De Berardis, 73 anni, di Giulianova (un anno pena sospesa); Umberto Di Stefano, 47 anni, di Teramo, e Johan Abraham Gonzales Proietto, 30 anni, di Cermignano, che erano i testimoni dell'atto, ad 8 mesi. Aveva patteggiato dieci mesi invece il medico teramano Domenico Tinacci, autore della certificazione medica sulle capacità della donna. Giova ricordare che si tratta della sentenza di primo grado e che con il deposito delle motivazioni sarà possibile comprendere nel dettaglio il percorso seguito dal tribunale nell'accertamento delle responsabilità. La vicenda giudiziaria, che aveva suscitato particolare attenzione nel Teramano, non è comunque conclusa: dopo le motivazioni della sentenza, gli imputati potranno ricorrere in appello.