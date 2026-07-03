ABRUZZO INVASO DAI GAMBERI DELLA LOUISIANA, SI CERCANO SOLUZIONI



Proseguirà fino al mese di ottobre l'operazione di monitoraggio e contenimento del Gambero rosso della Louisiana nella piana del Fucino, dove la presenza della specie invasiva continua a rappresentare una seria minaccia per l'ambiente e per il sistema dei canali che alimenta una delle aree agricole più importanti d'Abruzzo. L'intervento è stato avviato per limitare la diffusione del crostaceo, la cui proliferazione rischia di compromettere gli equilibri dell'ecosistema e di provocare danni alle infrastrutture idrauliche indispensabili per l'attività agricola del territorio. L'iniziativa coinvolge numerosi soggetti impegnati nella tutela ambientale e nella ricerca scientifica, tra cui l'ASD Crisalide, la FIPSAS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e la Regione Abruzzo, con il supporto delle organizzazioni agricole. Nel corso delle attività sono state installate apposite nasse lungo i canali per la cattura degli esemplari. Proprio per questo viene rivolto un invito alla popolazione affinché nessuno intervenga sulle trappole: spostarle, danneggiarle o rimuoverle potrebbe compromettere l'efficacia del piano di contenimento. Le autorità raccomandano inoltre di non raccogliere né consumare i gamberi catturati. Essendo una specie che vive in ambienti dove possono essere presenti agenti patogeni e sostanze contaminanti, il loro utilizzo a scopo alimentare potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la salute. La collaborazione dei cittadini viene considerata fondamentale per consentire il buon esito delle operazioni e limitare l'espansione di una delle specie aliene invasive più problematiche per il territorio del Fucino.