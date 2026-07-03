IN FIAMME ALL'ALBA AZIENDA DOLCIARIA TERAMANA



Fiamme mattina nel nucleo industriale di Colledara, dove un incendio è scoppiato all'interno del magazzino di un'azienda del settore dolciario. Le fiamme si sono sviluppate nelle prime ore del giorno, producendo un'imponente nube di fumo nero che si è alzata sopra l'area industriale. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Teramo, giunti sul posto con più mezzi per contenere il rogo ed evitare che si propagasse ad altre strutture. I pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva bonifica dell'area. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.







foto archivio