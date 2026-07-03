VIDEO - FOTO / È DELLA LAZZARONI IL MAGAZZINO IN FIAMME, BRUCIANO SCATOLE DI BISCOTTI PER MILIONI



L'incendio è divampato all'interno del magazzino della Lazzaroni, storica azienda del settore dolciario. Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato un'area adibita allo stoccaggio di scatole di biscotti. Le fiamme si sono sviluppate nelle prime ore della giornata, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza e che ha richiamato l'attenzione di residenti e automobilisti in transito nella zona. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Teramo, con numerosi mezzi, per circoscrivere l'incendio ed evitare che le fiamme si estendessero.



Quello che sta bruciando è un magazzino storico dell'azienda, che ha appena deciso di costruirne uno nuovo automatizzato, con un investimento di dieci mlioni di euro.









Foto Miracoli -Tiberi