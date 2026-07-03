FOTO-VIDEO/ MAGAZZINO LAZZARONI IN FIAMME, BRUCIANO 4MILA METRI QUADRI SU 15MILA, IL SINDACO: «UN DANNO PER L'ECONOMIA LOCALE»

«È un danno per l'economia locale - commenta il Sindaco di Colledara. Manuele Tiberii - la Lazzaroni è una realtà importante per le nostre aree interne, sia con il magazzino di Colledara, sia col vicino stabilimento di produzione, che occupa oltre 100 lavoratori». Dalle ore 3:40 di questa notte, squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo e del Distaccamento di Nereto sono impegnate in un intervento sull'incendio avvenuto all’interno del magazzino della Lazzaroni, a Piane Vomano di Colledara. Sul posto sono impegnatj venti vigili con sette automezzi antincendio, supportati da tre autobotti pompa (ABP), necessari per fronteggiare l'incendio che interessa una porzione di circa 4000 metri quadrati di un deposito di circa 15000 metri quadrati. È inoltre in arrivo un'autobotte chilolitrica del Comando dell'Aquila che sarà impiegata per rifornire costantemente i mezzi impegnati nella complessa azione di spegnimento. Le operazioni di intervento sono coordinate dal Comandante provinciale e dal funzionario reperibile. Il rogo ha prodotto una densa e alta colonna di fumo, visibile anche a notevole distanza che ha raggiunto la vicina autostrada A24, provocando anche disagi alla circolazione stradale. I vigili del fuoco sono al lavoro per controllare l'incendio, mettere in sicurezza il magazzino e procedere successivamente all'azione di spegnimento del materiale parzialmente combusto. Le operazioni di intervento sono tuttora in corso.