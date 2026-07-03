PRESENTATA LA COPPA INTERAMNIA: 120 SQUADRE DA 39 PAESI... E UN'ORGANIZZAZIONE TUTTA NUOVA







La Coppa c'è. La Coppa è viva.

Sono 120 squadre per 39 nazioni di 4 continenti, quelle che giungeranno

quest'anno a Teramo per giocare all'Interamnia World Cup, il torneo di pallamano giovanile

giunto alla sua 53^ edizione che, dal 9 al 15 luglio, “invaderanno” come sempre la nostra

città col carico di allegria, entusiasmo e sano agonismo dei giovani atleti e dei loro

accompagnatori.

Un torneo che ha la sua forza nella sua semplicità, che offre l'occasione a squadre di

giovanissimi di misurarsi per la prima volta su un palcoscenico internazionale e, alle più

blasonate, quella di potere avviare la preparazione per i campionati della futura stagione

agonistica.

Un torneo che da anni insegue la necessità di rinnovarsi, di diventare più snello, più

adeguato ai tempi e di rilanciare, in versione più “moderna”, la sua forza. Il vero

cambiamento che dà il via a questo percorso è rappresentato dalla collaborazione con la

Fondazione Cartica, che ha l'obiettivo di compenetrare programmazione e progettazione,

individuando gli obiettivi e mettendo in comune risorse e competenze, una sinergia che non

può che dare una marcia in più alla qualità e alla organicità dell'Interamnia World Cup.

“La storia della Interamnia World Cup e i numeri raggiunti negli anni, raccontano come la

Coppa abbia le capacità di avere ancora un ruolo centrale nella promozione dello sport e

dei valori sociali che abbiamo sempre realizzato – dichiara Pier Luigi Montauti, presidente

dell'Interamnia World Cup -

. L'intervento della Fondazione Cartica nella nostra

orgaizzazione, non può che rendere slancio alla nostra iniziativa, creando le condizioni

perché la Coppa possa recuperare e ulteriormente valorizzare i valori che l'hanno resa

grande nel tempo. La sinergia con Cartica è quello che cercavamo di realizzare da tempo

per un assetto organizzativo nuovo e rinnovato, più snello, più efficiente e più integrato nelle

dinamiche cittadine. Non posso che ringraziare Stefano Scipioni che ha visto nella nostra

manifestazione un importante occasione di attività e partecipazione”.

“Come tanti miei coetanei, ho conosciuto la Coppa Interamnia nella mia adolescenza come

una grande possibilità di incontrare ragazzi da tutto il mondo, anzi di vedere il mondo senza

muoversi da Teramo – dichiara Stefano Scipioni, presidente della Fondazione Cartica -

.

Oggi il mondo è cambiato, la città di Teramo è cambiata, l'adolescenza è cambiata. Ho

incontrato nuovamente 'la Coppa', oggi Interamnia World Cup, come presidente di CARTICA

fondazione di partecipazione, per aiutare l'associazione, Pier Luigi Montauti, i vecchi e nuovi

soci, gli uomini e le donne del più longevo torneo internazionale di pallamano giovanile, a

trasformarsi verso le nuove sfide del futuro. Abbiamo davanti a noi un importante processo

di cambiamento che parte dalla consapevolezza del valore di una storia costruita per 54

anni nella città di Teramo, con ancora tanti anniversari da compiere. Viva la Coppa".