PRESENTATA LA COPPA INTERAMNIA: 120 SQUADRE DA 39 PAESI... E UN'ORGANIZZAZIONE TUTTA NUOVA

La Coppa c'è. La Coppa è viva.
Sono 120 squadre per 39 nazioni di 4 continenti, quelle che giungeranno
quest'anno a Teramo per giocare all'Interamnia World Cup, il torneo di pallamano giovanile
giunto alla sua 53^ edizione che, dal 9 al 15 luglio, “invaderanno” come sempre la nostra
città col carico di allegria, entusiasmo e sano agonismo dei giovani atleti e dei loro
accompagnatori.
Un torneo che ha la sua forza nella sua semplicità, che offre l'occasione a squadre di
giovanissimi di misurarsi per la prima volta su un palcoscenico internazionale e, alle più
blasonate, quella di potere avviare la preparazione per i campionati della futura stagione
agonistica.
Un torneo che da anni insegue la necessità di rinnovarsi, di diventare più snello, più
adeguato ai tempi e di rilanciare, in versione più “moderna”, la sua forza. Il vero
cambiamento che dà il via a questo percorso è rappresentato dalla collaborazione con la
Fondazione Cartica, che ha l'obiettivo di compenetrare programmazione e progettazione,
individuando gli obiettivi e mettendo in comune risorse e competenze, una sinergia che non
può che dare una marcia in più alla qualità e alla organicità dell'Interamnia World Cup.
“La storia della Interamnia World Cup e i numeri raggiunti negli anni, raccontano come la
Coppa abbia le capacità di avere ancora un ruolo centrale nella promozione dello sport e
dei valori sociali che abbiamo sempre realizzato – dichiara Pier Luigi Montauti, presidente
dell'Interamnia World Cup -
. L'intervento della Fondazione Cartica nella nostra
orgaizzazione, non può che rendere slancio alla nostra iniziativa, creando le condizioni
perché la Coppa possa recuperare e ulteriormente valorizzare i valori che l'hanno resa
grande nel tempo. La sinergia con Cartica è quello che cercavamo di realizzare da tempo
per un assetto organizzativo nuovo e rinnovato, più snello, più efficiente e più integrato nelle
dinamiche cittadine. Non posso che ringraziare Stefano Scipioni che ha visto nella nostra
manifestazione un importante occasione di attività e partecipazione”.
“Come tanti miei coetanei, ho conosciuto la Coppa Interamnia nella mia adolescenza come
una grande possibilità di incontrare ragazzi da tutto il mondo, anzi di vedere il mondo senza
muoversi da Teramo – dichiara Stefano Scipioni, presidente della Fondazione Cartica -
.
Oggi il mondo è cambiato, la città di Teramo è cambiata, l'adolescenza è cambiata. Ho
incontrato nuovamente 'la Coppa', oggi Interamnia World Cup, come presidente di CARTICA
fondazione di partecipazione, per aiutare l'associazione, Pier Luigi Montauti, i vecchi e nuovi
soci, gli uomini e le donne del più longevo torneo internazionale di pallamano giovanile, a
trasformarsi verso le nuove sfide del futuro. Abbiamo davanti a noi un importante processo
di cambiamento che parte dalla consapevolezza del valore di una storia costruita per 54
anni nella città di Teramo, con ancora tanti anniversari da compiere. Viva la Coppa".