"PEOPLE", IL TALENTO DI FABRIZIO SANNICANDRO IN MOSTRA A PIETRASANTA

C'è anche il talento teramano nell'estate artistica di Pietrasanta. Fabrizio Sannicandro, inaugurerà domani, sabato 4 luglio alle 19.30 la mostra "People", sua prima esposizione personale alla Kyro Art Gallery, uno degli spazi espositivi più attivi della città toscana, punto di riferimento per l'arte contemporanea. L'esposizione presenta un nucleo di opere inedite realizzate appositamente per l'occasione, nelle quali la pittura diventa uno strumento di riflessione sul tempo, sulla memoria e sulla dimensione più intima dell'esistenza. I lavori di Sannicandro raccontano un universo fatto di volti, corpi e presenze sospese, immerse in atmosfere rarefatte dove il ricordo assume il ruolo di elemento dominante, trasformandosi in colore, materia e luce. L'artista teramano sviluppa una ricerca personale che richiama alcuni grandi filoni della storia dell'arte, dal Simbolismo alla Metafisica, con particolare attenzione alla lezione di Giorgio Morandi, reinterpretandoli attraverso un linguaggio delicato e fortemente poetico. Le sue figure sembrano galleggiare tra paesaggi indefiniti e interni privi di coordinate precise, lasciando spazio all'immaginazione e all'emozione dello spettatore. Attraverso cromie morbide, tonalità polverose e forme essenziali, "People" invita a rallentare lo sguardo e a confrontarsi con la forza evocativa della memoria. Ogni dipinto diventa un frammento di tempo sospeso, un luogo dove i ricordi riaffiorano e le emozioni tornano a vivere grazie alla potenza della pittura. «Nelle mie opere – spiega Sannicandro – non ci sono figure collocate nel loro ambiente naturale né scene riconoscibili. Cerco piuttosto di rappresentare visioni interiori, una raccolta di attimi sospesi in un tempo universale, dove forme e colori evocano atmosfere rarefatte e spirituali».