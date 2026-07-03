DELFICO, COSTITUITO IL TAVOLO PERMANENTE CON POLITICI, FAMIGLIE E DOCENTI

Nominati i componenti del “tavolo permanente per il Delfico”. Sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio provinciale il 22 luglio 2025 per la composizione del tavolo, le diverse rappresentanze individuate sono state invitate a designare i propri rappresentanti. La decisione di costituire un tavolo di confronto per monitorare lo stato del progetto e l’avanzamento dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio di Piazza Dante sequestrato dalla magistratura il 3 ottobre del 2024 è nata all’interno del Consiglio provinciale su iniziativa del consigliere Luciano Giansante e poi condivisa all’unanimità. Si tratta di un organismo con funzioni consultive non vincolanti, di raccordo fra l’Ente e tutti i portatori di interesse, con l’obiettivo di una puntuale e tempestiva informazione sulla evoluzione della vicenda.

Fanno parte del tavolo:

per la Provincia:

• Presidente Camillo D’Angelo

• Vicepresidente della Provincia Giuseppe Marziani (gruppo Con D’Angelo Presidente)

• Consigliere Massimo Varani (gruppo La Casa dei Comuni)

• Consigliere Luciano Giansante (gruppo La Forza del Territorio)

• Consigliere Caterina Provvisiero (gruppo La Forza del Territorio)

• Consigliere Gabriella Recchiuti (gruppo Azione con Calenda)

per il Convitto Nazionale “M. Delfico”

• Daniela Baldassarre – Dirigente scolastico

• Serena Sorgi – rappresentante dei genitori (Marianna Lostagnaro – sostituto)

• Giulia Macozzi – rappresentante degli studenti (Cristian Scacchioli – sostituto)

• Berardo Rabbuffo – rappresentante dei docenti (Monica Potere – sostituto)

• Mauro Ciammariconi – rappresentante degli educatori

per l’Istituto di Istruzione Superiore “Delfico-Montauti”

• Maria Letizia Fatigati – Dirigente scolastico

• Roberto Antenucci - rappresentante dei genitori (Sandro Iachini - sostituto)

• Tommaso Lattanzi – rappresentante degli studenti (Elena Di Marcantonio – sostituto)

• Sara Angelini - rappresentante dei docenti (Domenico Faragalli Serroni – sostituto)

per il Comune di Teramo

• Miriam Tullii

• Marco Di Marcantonio (sostituto)

per l’Ufficio scolastico provinciale

• Clara Moschella