È ANTONELLA BALLONE LA PERSONALITÀ DEL 2026 DEL PREMIO D'ANGIÒ

Un nuovo e prestigioso riconoscimento per Antonella Ballone, insignita al Teatro dei Marsi di Avezzano del titolo di Personalità del 2026 nell'ambito del Premio RAL Omnibus al Merito, assegnato durante la XX edizione del Premio Internazionale Carlo I D'Angiò, tra le manifestazioni culturali più autorevoli e prestigiose d'Abruzzo. Un riconoscimento di grande valore che premia il lavoro, la competenza e la capacità di rappresentare il territorio ben oltre i confini regionali. Il premio è stato conferito a Ballone per il ruolo svolto nel mondo economico e istituzionale e, in particolare, per l'attività svolta quale componente della Commissione Europea delle Camere di Commercio, a testimonianza del suo costante impegno nella promozione dello sviluppo economico, delle imprese e dell'internazionalizzazione dell'Abruzzo.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti a Emanuele Imprudente, Marianna Scoccia, Massimo Verrecchia, Antonio Di Marco, Rosa Pestilli e all'attore Nicolò Galasso, premiati per il contributo offerto nei rispettivi ambiti delle istituzioni, della politica, della governance territoriale, della promozione del territorio e della cultura. Il Premio Internazionale Carlo I D'Angiò ha inoltre celebrato numerose personalità del panorama nazionale. Tra i riconoscimenti principali figurano quelli assegnati a Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Laura Morante, Cesare Bocci, Daniele Capezzone, Nello Salza, Thierry Pécout, Pierluigi Biondi, Beatrice Luzzi e allo storico Fulvio Delle Donne. Per la sezione "Uomini e Popoli tra Cultura e Storia" sono stati premiati Valentina Persia, lo chef Davide Nanni e il cantautore Mimmo Locasciulli. Nell'ambito del Riconoscimento Artistico Locale (RAL) sono stati inoltre premiati Patrizio Maria D'Artista, la Pro Loco di Avezzano, l'Associazione L'Aquila per la Vita, Nazzareno Di Matteo, Alessandro Seritti, Lorenzo Berardinetti, Mafalda Di Berardino e Luigi Marino, mentre il Sigillo Abbaziale Santa Maria della Vittoria è stato attribuito a don Antonio Coluccia, con consegna prevista durante il Festival di Mezza Estate insieme al riconoscimento destinato a Jacopo Sipari di Pescasseroli. La ventesima edizione del Premio Carlo I D'Angiò ha richiamato un pubblico numeroso al Teatro dei Marsi, confermandosi una vetrina d'eccellenza dedicata a cultura, spettacolo, istituzioni e valorizzazione del territorio. Tra i momenti più significativi della serata, il riconoscimento ad Antonella Ballone ha rappresentato uno dei simboli del valore e della capacità dell'Abruzzo di esprimere figure di primo piano in grado di affermarsi anche nei più importanti contesti nazionali ed europei.