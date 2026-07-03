RIPARTE A BELLANTE IL TAXI SOCIALE



Un importante passo avanti per il welfare di comunità.

È stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Bellante, l’Associazione ANTEAS Teramo e la FNP-CISL Teramo per l'attivazione del servizio di Taxi Sociale, dedicato agli anziani autosufficienti residenti nel territorio comunale.

Grazie a questa iniziativa, le persone anziane che si trovano in condizioni di particolare necessità, soprattutto se sole o prive di un adeguato supporto familiare, potranno usufruire gratuitamente di un servizio di accompagnamento verso ospedali, ambulatori, centri fisioterapici e altre strutture socio-sanitarie.

Il servizio sarà svolto dai volontari di ANTEAS Teramo, mentre il Comune, attraverso il Servizio Sociale, raccoglierà e valuterà le richieste di accesso.

La FNP-CISL Teramo sosterrà la promozione e la diffusione dell'iniziativa sul territorio.

Questa collaborazione dimostra come istituzioni e volontariato possano fare rete per offrire risposte concrete ai bisogni della comunità, contrastando l'isolamento e facilitando l'accesso alle cure delle persone più fragili.

Un servizio completamente gratuito per gli utenti e senza costi per il Comune, reso possibile grazie all'impegno e alla generosità dei volontari.

“Esprimo la gratitudine dell’intera cittadinanza - dichiara il Sindaco Giovanni Melchiorre – nei confronti di ANTEAS Teramo e FNP-CISL Teramo che, attraverso i propri volontari, dimostrano attenzione nei confronti di una categoria fragile della popolazione e delle necessità delle amministrazioni pubbliche alle prese con la gestione dei molti bisogni espressi ogni giorno dai nostri anziani.”

Per prenotare il servizio gli utenti potranno contattare i seguenti numeri di telefono: 3355482093 (Arianna e Giorgia), 3357951548 (Claudio), disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.