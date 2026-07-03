MINACCIA E UMILIA LA MOGLIE DA 10 ANNI, AMMONITO DAL QUESTORE

Il Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 45enne di nazionalità albanese, residente in una frazione del capoluogo, ritenuto responsabile di una lunga serie di comportamenti vessatori e violenti ai danni della moglie, una 35enne connazionale. ISecondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata vittima di maltrattamenti protratti per oltre un decennio. Le prime manifestazioni di una gelosia ossessiva si sarebbero progressivamente trasformate in ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica. Le aggressioni sarebbero iniziate nel 2015, quando l'uomo, durante una lite, avrebbe colpito la moglie alla testa con un cucchiaio, arrivando anche a minacciarla con un coltello. L'anno successivo, durante un soggiorno in Albania, l'avrebbe presa a pugni fino a romperle il naso, nonostante la donna fosse incinta. Nel 2017, davanti ai due figli minorenni, l'avrebbe nuovamente aggredita con violenza fino a farle perdere i sensi, minacciandola di morte e sputandole addosso. La gelosia dell'uomo sarebbe emersa anche in situazioni del tutto ordinarie. In un'occasione, dopo un controllo alla caldaia eseguito da due tecnici, avrebbe accusato la moglie di aver guardato uno degli operai con eccessivo interesse, trascinandola per i capelli e picchiandola. Analoghe scenate si sarebbero verificate anche in luoghi pubblici, tra cui la Villa Comunale di Teramo.

L'ammonimento del Questore rappresenta una misura preventiva prevista dalla normativa per i casi di violenza domestica, atti persecutori e altre forme di violenza di genere. Con questo provvedimento l'autore viene formalmente diffidato dal proseguire nelle proprie condotte e invitato a intraprendere un percorso di recupero presso strutture specializzate. L'ammonimento comporta inoltre il ritiro immediato di eventuali armi e delle relative licenze.

L'eventuale violazione del provvedimento può determinare conseguenze penali rilevanti, con la perseguibilità d'ufficio di reati quali stalking, maltrattamenti e altri episodi di violenza domestica.