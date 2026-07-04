SCHIANTO MORTALE DURANTE L’INSEGUIMENTO, LA PROCURA APRE UN FASCICOLO. UNA TESTIMONE: «LA JEEP DEI CARABINIERI MI HA SALVATO LA VITA»

La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti, per fare piena luce sul drammatico incidente avvenuto mercoledì sera tra Montesilvano e Silvi, costato la vita al 43enne pescarese Massimo Ciarelli al termine di un lungo inseguimento con i carabinieri. La sostituta procuratrice Elisabetta Labanti ha iscritto un'annotazione preliminare, secondo il modello 45 bis introdotto dal recente decreto Sicurezza, nei confronti del militare che era alla guida della jeep coinvolta nello scontro. Un passaggio tecnico che consentirà al carabiniere, tramite un proprio consulente, di partecipare agli accertamenti irripetibili, a partire dall'autopsia disposta sul corpo della vittima e in programma all'ospedale Mazzini di Teramo. Anche i familiari di Ciarelli, assistiti dagli avvocati Laura Filippucci e Giancarlo De Marco, hanno nominato un proprio consulente medico-legale. Nel frattempo emergono nuovi particolari sulla dinamica dell'incidente grazie alle testimonianze raccolte dagli investigatori. Tra queste c'è quella di un'automobilista che, pochi istanti prima dello schianto, si trovava lungo lo stesso tratto di strada. La donna ha raccontato di essere stata sorpassata dalla jeep dei carabinieri con sirene e lampeggianti accesi. Dopo essersi accostata, ha visto sopraggiungere lo scooter lanciato ad altissima velocità. «L'auto dei carabinieri mi ha salvato la vita», avrebbe ripetuto ai soccorritori ancora sotto shock, convinta che senza quel sorpasso il mezzo in fuga avrebbe potuto travolgere la sua vettura. In sostanza, la jeep dei militari avrebbe fatto involontariamente da scudo, intercettando la traiettoria dello scooter. Secondo la ricostruzione finora emersa, Ciarelli non si sarebbe fermato all'alt imposto dai carabinieri, probabilmente perché privo di patente, ritirata da tempo, e perché si trovava fuori dal comune previsto dal regime di semilibertà. Durante la fuga avrebbe attraversato la rotatoria dell'ex Expò 2000 a Silvi e, tentando di tornare verso Montesilvano, avrebbe imboccato contromano la carreggiata, andando a impattare frontalmente contro la jeep dell'Arma. Gli investigatori stanno ora verificando se il 43enne stesse tentando un'estrema manovra per raggiungere il marciapiede e proseguire la fuga. Sul luogo dell'incidente, tuttavia, non sarebbero stati rilevati segni di frenata e, considerata anche la velocità, quella manovra potrebbe essere stata impossibile da completare. Per ricostruire con precisione la dinamica sarà fondamentale una consulenza cinematica. I familiari della vittima, inoltre, contestano la ricostruzione finora emersa e sostengono che alla guida del T-Max non ci fosse Ciarelli ma l'amico che viaggiava con lui, caduto poco prima e soccorso dalla prima pattuglia intervenuta. Sono stati sequestrati sia lo scooter sia la jeep dei carabinieri, mentre gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il percorso della fuga e quelle registrate dalle dash cam installate sui mezzi dell'Arma. Elementi che saranno determinanti per chiarire ogni fase dell'inseguimento e stabilire con esattezza le responsabilità dell'accaduto.