POLYPLAST, IL SINDACATO PROCLAMA SEI GIORNATE DI SCIOPERO A LUGLIO E CONFERMA IL BLOCCO DEGLI STRAORDINARI

Nuova fase di mobilitazione alla Polyplast di Castilenti. Il sindacato S.I.A. Confsal ha ufficializzato il calendario delle prossime giornate di sciopero, dando seguito allo stato di agitazione proclamato il 2 luglio. L'astensione dal lavoro interesserà l'intera giornata lavorativa in sei diverse date del mese di luglio: lunedì 13, venerdì 17, lunedì 20, venerdì 24, lunedì 27 e venerdì 31 luglio. La protesta coinvolgerà quindi l'intero mese con l'obiettivo di sollecitare la riapertura del confronto tra azienda e organizzazioni sindacali. Oltre alle giornate di sciopero, il sindacato ha confermato il mantenimento del blocco delle prestazioni di lavoro straordinario, misura che resterà in vigore fino alla formale riapertura del tavolo di concertazione tra le parti. La comunicazione, indirizzata alla Polyplast Srl, porta la firma del segretario regionale del S.I.A. Confsal ed è datata 3 luglio 2026. L'iniziativa rappresenta un ulteriore inasprimento della vertenza sindacale in corso nello stabilimento di Castilenti, con l'obiettivo di ottenere la ripresa del dialogo e una soluzione alle questioni che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione.