CEDE TETTOIA DEL DISTRIBUTORE, OPERAIO RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA





Cede la tettoia del distributore di carburanti, operaio resta gravemente ferito. L’uomo, residente a Faenza, stava lavorando sulla copertura della struttura quando un pannello in fibrocemento ha improvvisamente ceduto. È successo nel comune di Pescasseroli. La rottura gli ha fatto perdere l'equilibrio, provocando una caduta da un'altezza superiore ai tre metri. I colleghi hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che, viste le condizioni del ferito, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento urgente all'ospedale San Salvatore dell’Aquila. I medici hanno riscontrato un importante trauma cranico, con il sospetto di un'emorragia cerebrale. Il lavoratore è stato ricoverato in prognosi riservata, anche se, secondo le prime informazioni, non sarebbe in imminente pericolo di vita.



foto: elaborazione AI