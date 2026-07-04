VACANZE PAGATE MA SOLDI SPARITI: AGENTE DI VIAGGIO SOTTO PROCESSO



Avrebbe incassato decine di migliaia di euro versati dai clienti per l'acquisto di pacchetti turistici senza far arrivare quelle somme ai fornitori dei servizi. È questa l'accusa contestata a una donna di 63 anni, originaria di Francavilla al Mare, per la quale il pubblico ministero ha chiesto una condanna a due anni di reclusione. Il procedimento, come racconta il Centro, riguarda l'ex direttrice tecnica di un'agenzia di viaggi della provincia di Chieti, chiamata a rispondere di appropriazione indebita continuata e aggravata. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la donna avrebbe ricevuto in numerosi casi il denaro direttamente dai clienti, prevalentemente in contanti, trattenendolo invece di utilizzarlo per saldare tour operator e compagnie di navigazione. Una situazione che avrebbe costretto il titolare dell'agenzia a coprire personalmente gli importi richiesti dai fornitori per evitare la cancellazione dei viaggi già prenotati. L'ammanco ricostruito dagli investigatori supererebbe i 45 mila euro





foto: elaborazione AI