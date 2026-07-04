NON VA A PRENDERE IL FIGLIO ALL’ASILO, TROVATA MORTA MADRE DI 37ANNI





Doveva andare a riprendere il figlio all’asilo, ma non vedendola arrivare, sono andati a cercarla a casa. Era l’inizio di una tragedia: la donna, infatti, è stata trovata senza vita in casa, in una frazione di Fossacesia. Aveva solo 37 anni, Tatiana Campitelli, e lavorava nel volontariato sanitario e da poco aveva ottenuto anche l'abilitazione alla guida delle ambulanze, continuando a dedicare gran parte del proprio tempo all'assistenza degli altri. I suoi colleghi del 118 hanno tentato ogni manovra di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Per chiarire le cause del decesso è stato disposto l'esame autoptico, ritenuto necessario anche in considerazione della giovane età della vittima. Solo dopo gli accertamenti medico-legali la salma verrà restituita ai familiari per consentire lo svolgimento delle esequie. Tatiana lascia il compagno e tre figli, uno dei quali ancora piccolissimo.