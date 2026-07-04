RUBANO ANCHE I PAVIMENTI E TETTO, PRIMA DI LASCIARE LA CASA ANDATA ALL’ASTA





Quella che doveva essere un'occasione vantaggiosa si è trasformata in una costosa sorpresa. Dopo aver acquistato all'asta un'abitazione, la nuova proprietaria si sarebbe trovata davanti un immobile completamente svuotato, con numerosi elementi strutturali e impianti rimossi prima della consegna. Per questa vicenda, racconta il Messaggero, dovranno comparire davanti al Tribunale di Sulmona due uomini accusati di appropriazione indebita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, che abitavano nell’edificio di Introdacqua in affitto prima della vendita all'asta, avrebbero asportato gran parte delle dotazioni dell'immobile dopo aver ricevuto lo sfratto. L'elenco dei materiali mancanti è particolarmente lungo: sarebbero stati rimossi due termocamini, la caldaia, i termosifoni, una serratura d'ingresso, la vasca del bagno principale, il rivestimento delle scale interne, pavimenti, soglie delle finestre, prese elettriche, accessori dei bagni, rivestimenti murari e perfino una tettoia in legno lamellare. In sostanza, dell'abitazione sarebbero rimaste quasi esclusivamente le pareti. Quando la nuova proprietaria entrò per la prima volta nella casa appena acquistata, la trovò profondamente danneggiata e priva di gran parte delle finiture.





foto: elaborazione AI