FIGURACCIA / ALLA "CASETTA SUL FIUME" ASCENSORE BLOCCATO DA UNA FATTURA NON PAGATA...



Doveva rappresentare uno dei simboli del rinnovamento dei servizi educativi cittadini, ma a pochi giorni dall'avvio delle attività emergono già le prime criticità. Al centro della vicenda c'è l'asilo nido "La Casetta sul Fiume", inaugurato di recente ed entrato in funzione da pochi giorni, dove l'ascensore risulterebbe ancora inutilizzabile. Secondo quanto appreso, non si tratterebbe di un guasto tecnico né di un problema legato agli impianti, ma di una questione esclusivamente amministrativa che starebbe impedendo il rilascio del nulla osta necessario alla messa in esercizio dell'elevatore. Alla base dello stallo ci sarebbe infatti il mancato pagamento della società incaricata delle verifiche obbligatorie. La fattura presentata dalla ditta, per motivi amministrativi interni al Comune, non sarebbe stata liquidata, perché bloccata dal dirigente dall'Ufficio tecnico. Da qui la conseguente impossibilità per la stessa società di completare formalmente l'iter e rilasciare la certificazione indispensabile all'attivazione dell'ascensore. La vicenda solleva inevitabilmente interrogativi sui tempi con cui sono state completate le procedure amministrative a supporto dell'apertura della struttura. Se da un lato l'asilo è stato inaugurato e ha iniziato regolarmente ad accogliere i bambini, dall'altro resta da capire come sia stato possibile avviare l'attività senza che fosse concluso l'intero iter necessario per rendere pienamente operativi tutti gli impianti. Ora si attende che il nodo venga risolto nel più breve tempo possibile attraverso la liquidazione della fattura e il successivo rilascio del nulla osta.