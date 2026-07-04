CACCIA, IL WWF PUBBLICA I NOMI DEI SENATORI "BUONI E CATTIVI"... E CI SONO ANCHE QUATTRO ABRUZZESI







Prosegue il dibattito sul disegno di legge di riforma della normativa venatoria, già approvato dal Senato e ora destinato all'esame della Camera dei deputati. Il provvedimento continua a suscitare un acceso confronto tra sostenitori e associazioni ambientaliste. A riaccendere la polemica è stata la diffusione dell'elenco dei parlamentari favorevoli da parte del Wwf Italia, che ha ribadito la propria netta contrarietà alla riforma, definendola un intervento destinato a modificare in maniera significativa la normativa sulla tutela della fauna selvatica e sull'attività venatoria. Nel voto espresso a Palazzo Madama, il Wwf segnala i due senatori abruzzesi di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris tra i sostenitoir del testo. Di segno opposto la posizione degli altri rappresentanti della regione in Senato: Gabriella Di Girolamo, del Movimento 5 Stelle, e Michele Fina, del Partito Democratico, che hanno votato contro. Secondo l'associazione ambientalista, il provvedimento introdurrebbe un ampliamento delle possibilità di caccia, con l'estensione dei periodi consentiti, l'aumento delle specie oggetto di prelievo venatorio e altre disposizioni considerate lesive per la conservazione della biodiversità. Tra i punti maggiormente contestati figurano anche la ridefinizione del ruolo dell'Ispra nelle valutazioni tecnico-scientifiche, la disciplina dei richiami vivi, l'estensione dell'attività venatoria in alcune aree pubbliche e norme riguardanti le manifestazioni di protesta contro gli abbattimenti.

Il Wwf sostiene inoltre che, in caso di approvazione definitiva, le nuove disposizioni potrebbero incidere sulla sicurezza di chi frequenta boschi e aree naturali e determinare possibili contestazioni da parte dell'Unione Europea per un presunto contrasto con la normativa comunitaria sulla tutela della fauna.

Concluso il primo passaggio parlamentare al Senato, il disegno di legge dovrà ora affrontare l'esame della Camera, dove il confronto politico e istituzionale è destinato a proseguire prima dell'eventuale approvazione definitiva.