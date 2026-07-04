VIDEO/ LAZZARONI, SECONDA NOTTE DI LOTTA CONTRO LE FIAMME: VIGILI DEL FUOCO ANCORA AL LAVORO

Seconda notte di presidio e di interventi senza sosta nello stabilimento della Lazzaroni di Piane Vomano, a Colledara, dove un violento incendio ha completamente distrutto il magazzino dell'azienda, nota per la produzione e il confezionamento di biscotti e prodotti dolciari. A oltre ventiquattro ore dall'inizio del rogo, i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e nella messa in sicurezza dell'area. L'incendio, divampato intorno alle 3.40 della notte tra giovedì e venerdì, ha provocato danni ingentissimi, stimati in circa un milione di euro. Il deposito interessato dalle fiamme, esteso per circa 4mila metri quadrati all'interno di un complesso di 15mila metri quadrati, è andato completamente distrutto. All'interno erano stoccati prodotti dolciari e materiali destinati all'imballaggio, che hanno alimentato il fronte del fuoco rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori è stato invece possibile salvare gli uffici amministrativi adiacenti al magazzino, evitando che il rogo si propagasse all'intero stabilimento. L'imponente colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha raggiunto anche l'autostrada A24, causando rallentamenti alla circolazione nelle ore successive allo scoppio dell'incendio. Per fronteggiare l'emergenza è stato predisposto un massiccio dispositivo di soccorso. Sul posto operano circa quaranta vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Teramo, dal distaccamento di Nereto, dal Gruppo Operativo Speciale dell'Aquila, oltre a una squadra inviata dalla Direzione regionale delle Marche e a rinforzi arrivati anche dal comando di Napoli. Le operazioni sono state supportate dall'impiego di droni dotati di telecamere termiche per individuare i punti ancora attivi e di mezzi telecomandati utilizzati nelle aree più pericolose. In alcuni punti è stato necessario demolire porzioni del capannone per consentire ai soccorritori di raggiungere i focolai nascosti tra le macerie. Fondamentale anche il continuo rifornimento d'acqua garantito dalle autobotti impiegate sul posto. L'intervento proseguirà anche nelle prossime ore fino a quando l'intera area non sarà dichiarata completamente sicura. Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incendio, mentre i tecnici effettueranno le verifiche necessarie una volta concluse le operazioni di spegnimento.