LA GUERRA DEGLI IRISH / “DIFFIDIAMO NOTARESCO E CERCHIAMO DI FARLO A TERAMO”

Negli ultimi giorni si sono rincorse diverse voci riguardo al futuro dell’Abruzzo Irish Festival. Per rispetto del pubblico, degli artisti, dei partner e di tutte le persone che in questi anni hanno creduto in questo progetto, riteniamo giusto chiarire alcuni punti.

L’Abruzzo Irish Festival è nato da un’idea, dal lavoro e dalla passione dell’associazione Innocent Smith ETS, che in tanti anni ha costruito un format riconosciuto, amato e seguito da migliaia di persone. È un progetto cresciuto con sacrificio, impegno, entusiasmo e grazie al sostegno di tante persone, volontari, collaboratori, artisti, sponsor e cittadini che ci sono sempre stati vicini.

Nel tempo, l’Abruzzo Irish Festival è diventato un appuntamento di rilievo nazionale e un evento internazionale, riconosciuto anche oltre i confini regionali e capace di richiamare pubblico, attenzione e partecipazione sul territorio abruzzese. Non si tratta soltanto di un evento locale, ma di un progetto culturale e turistico che, partendo dalla passione per l’Irlanda e per la cultura irlandese, ha contribuito a generare movimento, interesse e visibilità positiva per il territorio e, più in generale, per l’Abruzzo.

Dopo molti anni a Notaresco, Innocent Smith ETS ha preso una decisione sofferta: interrompere il percorso in quel territorio. Una scelta non semplice, maturata dopo una fase in cui non c’erano più le condizioni di serenità, armonia e sostenibilità necessarie per organizzare un festival complesso come il nostro, a causa del venir meno dell’armonia con l’attuale Amministrazione comunale.

Essendo una associazione, per noi è fondamentale poter lavorare in un clima costruttivo e collaborativo. Quando queste condizioni vengono meno, diventa difficile garantire la qualità, la sostenibilità e l’identità stessa di un evento che negli anni ha assunto una dimensione importante e riconosciuta.

Precisiamo inoltre che il marchio Abruzzo Irish Festival è di titolarità di Innocent Smith ETS, è regolarmente registrato dal 2014 ed è nella piena disponibilità dell’associazione. A tutela del progetto, della sua storia e del lavoro svolto in questi anni, abbiamo già inviato una formale diffida tramite PEC al Comune di Notaresco in data venerdì 26 giugno 2026, alle ore 17:02.

Pertanto, qualora venissero utilizzati marchi affini, riconducibili all’Abruzzo Irish Festival, oppure venisse copiato in maniera impropria il format dell’evento o si cercasse di far intendere che altre iniziative rappresentino una continuazione del festival originale ideato, Innocent Smith ETS procederà nelle sedi opportune a tutela dei propri diritti, della propria storia e del lavoro svolto in questi anni.

In questo momento Innocent Smith ETS, su propria richiesta, ha avviato un confronto con l’Amministrazione comunale di Teramo per verificare la disponibilità a ospitare l’evento. L’Amministrazione comunale si è resa disponibile a valutare questa possibilità e l’associazione sta lavorando per capire se ci siano le condizioni tecniche necessarie alla realizzazione del festival, vista la sua complessità organizzativa. Riteniamo che Teramo possa rappresentare uno step importante per la crescita dell’Abruzzo Irish Festival, per posizione, visibilità e potenzialità del territorio. Teramo potrebbe offrire al festival una cornice adeguata alla sua dimensione, rafforzando ulteriormente il legame tra l’evento e il territorio abruzzese. I tempi sono stretti e proprio per questo stiamo lavorando con serietà e responsabilità, affinché ogni valutazione venga fatta nel modo giusto.

Vogliamo essere chiari: l’organizzazione è più unita che mai. Non siamo fermi, non siamo divisi e non abbiamo perso la nostra visione. Al contrario, stiamo difendendo il valore di un progetto che abbiamo creato e fatto crescere con anni di lavoro.

Se non dovessero esserci le condizioni per realizzare il festival a Teramo, ci prenderemo il tempo necessario per valutare il futuro e individuare un territorio capace di riconoscere il valore culturale, turistico e sociale dell’Abruzzo Irish Festival, al di là di qualsiasi logica politica. Parliamo di un festival che può rappresentare un’opportunità importante per il territorio che lo ospita e, più in generale, per l’Abruzzo.

Il nostro obiettivo resta lo stesso: portare avanti un festival autentico, libero, sostenibile e fedele alla sua identità, continuando a creare partecipazione, cultura e visibilità positiva intorno a un evento riconosciuto e apprezzato anche a livello nazionale e internazionale.

Ringraziamo tutte le persone che continuano a sostenerci e che in questi anni hanno reso possibile questa bellissima storia.

L'ASSOCIAZIONE

INNOCENT SMITH ETS