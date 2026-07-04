CASETTA SUL FIUME / IL SINDACO: “NESSUN PROBLEMA DI PAGAMENTI, ASCENSORE COLLAUDATO MA NON ANCORA UTILIZZABILE”, POI CHIAMA LE DITTE: «RISOLVETE SUBITO, NON PUÒ VOLERCI UN MESE»

L'ascensore della “Casetta sul fiume” è stato regolarmente realizzato, collaudato ed è pienamente funzionante. A chiarirlo è il Sindaco, Gianguido D’Alberto, che questa mattina, letto il nostro articolo, ha effettuato ulteriori verifiche e ha acquisito una relazione informale dalla ditta costruttrice.

Secondo quanto emerso, il mancato utilizzo dell'impianto non sarebbe dovuto a problemi tecnici, a lavori incompleti o a pagamenti in sospeso. La questione riguarda invece il passaggio di consegne tra la società che ha realizzato l'ascensore, la Schindler, e l'azienda incaricata dal Comune della manutenzione di tutti gli impianti presenti negli edifici comunali.

L'ascensore, infatti, pur essendo stato collaudato, può entrare in servizio solo dopo la presa in carico ufficiale da parte della ditta manutentrice, che sarà responsabile della gestione dell'impianto e di eventuali interventi successivi.

«Non esistono fatture non pagate né problematiche insormontabili – precisa D’Alberto –. Si tratta esclusivamente di una questione tecnico-amministrativa tra le due aziende».

Il Sindaco ha anche contattato direttamente la società incaricata della manutenzione, chiedendo che la procedura venga conclusa assolutamente entro la settimana prossima. L'obiettivo è rendere l'ascensore pienamente operativo nel più breve tempo possibile.

Resta tuttavia il disappunto dell'amministrazione per i tempi necessari a completare il passaggio di consegne. «Non è pensabile – sottolinea il Primo cittadino – che occorra quasi un mese per definire i rapporti tra la ditta costruttrice e quella incaricata della manutenzione e consentire l'attivazione dell'impianto».