UN PAZZO OMICIDA TIENE SOTTO SCACCO UN INTERO CARCERE ABRUZZESE



Un detenuto con gravi problematiche psichiatriche starebbe creando una situazione di forte tensione all'interno della casa circondariale San Donato di Pescara. A denunciarlo è il segretario nazionale del sindacato CNPP-SPP, Mauro Nardella, che parla di una condizione ormai diventata insostenibile per il personale di Polizia Penitenziaria e per gli altri detenuti. Al centro della vicenda c'è un 28enne originario di Collefiorito di Guidonia, già noto alle cronache per essere stato coinvolto nell'omicidio di un compagno di cella nel carcere di Velletri nel giugno del 2023. Secondo quanto riferito dal sindacato, dopo quell'episodio il detenuto sarebbe stato trasferito in diversi istituti penitenziari, dove avrebbe provocato ulteriori episodi di violenza, incendi e aggressioni. Sempre secondo il CNPP-SPP, il giovane avrebbe dovuto essere collocato in una REMS, le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza destinate alle persone affette da disturbi psichiatrici autrici di reato. Tuttavia, non essendo stato possibile il suo inserimento, sarebbe rimasto nel circuito carcerario ordinario, ritenuto dal sindacato del tutto inadeguato a gestire situazioni di questo tipo. Nardella richiama anche il caso di Velletri, ricordando come sulla vicenda fosse intervenuta con un'interrogazione parlamentare la senatrice Ilaria Cucchi, che aveva definito quella tragedia «un fatto di una gravità inaudita», sostenendo la necessità di un trattamento differenziato per i detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche. Il sindacato coglie l'occasione per tornare a criticare la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ritenendo che il loro superamento, senza un sistema alternativo realmente efficace, abbia trasferito nelle carceri ordinarie soggetti particolarmente complessi da gestire. Secondo il CNPP-SPP, le REMS non sarebbero riuscite a rispondere pienamente alle esigenze dei casi più gravi, con il risultato che molti detenuti con importanti disturbi mentali continuerebbero a permanere negli istituti penitenziari. Nella nota vengono richiamati anche i dati sulle aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, che il sindacato quantifica in circa 3.200 episodi nel corso del 2025 a livello nazionale. In Abruzzo, sottolinea Nardella, la presenza di detenuti con problematiche psichiatriche sarebbe particolarmente significativa. Come esempio viene citato il carcere di Vasto, dove, secondo il CNPP-SPP, 56 detenuti o internati su 145 presenterebbero disturbi psichici di varia entità. Lo stesso istituto avrebbe registrato recentemente un'aggressione nei confronti di un agente, mentre un altro episodio di violenza avrebbe interessato anche il carcere di Sulmona. Per il segretario nazionale del CNPP-SPP è necessario avviare una profonda riflessione sul sistema penitenziario, valutando il ripristino di strutture dedicate ai detenuti con gravi patologie psichiatriche o, in alternativa, la creazione di reparti altamente specializzati e dotati di personale formato. Tra le proposte avanzate figurano anche il potenziamento del Gruppo di Intervento Operativo della Polizia Penitenziaria e l'istituzione di sezioni dedicate ai detenuti più violenti e socialmente pericolosi. «Le soluzioni esistono - conclude Nardella - ma serve la volontà politica di affrontare il problema. In caso contrario continueremo a registrare migliaia di aggressioni ogni anno ai danni degli agenti penitenziari e degli stessi detenuti».