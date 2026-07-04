AUTO SBANDA E SI RIBALTA, GIOVANE AUTOMOBILISTA IN OSPEDALE

Ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata lungo la strada provinciale 2 che collega Colonnella a Martinsicuro. Alla guida del mezzo c'era una giovane donna che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto, finita capovolta sulla carreggiata dopo la sbandata. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente prima di trasferirla in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

foto: elaborazione AI