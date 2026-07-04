CALISCENDI AL MOLO SUD, MASTROMAURO E FORCELLESE RESPINGONO LE ACCUSE: «LE COLPE SONO DI CHI AMMINISTRA OGGI»







Sui caliscendi del porto di Giulianova si accende nuovamente il dibattito politico. A intervenire sono gli esponenti di Evoluzione Sostenibile, Francesco Mastromauro e Archimede Forcellese, che hanno convocato un incontro con la stampa per ricostruire, documenti alla mano, l'iter amministrativo che ha portato alla realizzazione delle nuove strutture sul molo sud, finite al centro di polemiche per il loro impatto paesaggistico. L'ex sindaco e l'ex assessore al Demanio hanno respinto con decisione le accuse rivolte nei loro confronti durante l'ultimo consiglio comunale, dove, nel corso della discussione di una mozione presentata dalla minoranza, sarebbero stati indicati come i principali responsabili dell'attuale situazione. Secondo Mastromauro e Forcellese, le ricostruzioni emerse in aula sarebbero prive di fondamento e lesive della loro immagine, tanto da annunciare la volontà di valutare iniziative nelle sedi competenti. Nel corso della conferenza sono stati illustrati atti amministrativi, norme regionali e passaggi tecnici che, secondo i due ex amministratori, dimostrerebbero come il percorso relativo ai caliscendi sia stato disciplinato principalmente dalla normativa regionale. In particolare è stato ricordato che il Comune, durante la loro amministrazione, avrebbe effettuato esclusivamente il censimento delle strutture esistenti e trasmesso la relativa documentazione alla Regione, che successivamente ha predisposto gli strumenti di pianificazione del porto e le norme di attuazione. Secondo la ricostruzione fornita da Evoluzione Sostenibile, le concessioni sarebbero state rilasciate negli anni successivi e le attività di controllo e vigilanza sulla concreta realizzazione delle opere avrebbero dovuto essere esercitate dagli enti competenti e dall'amministrazione comunale in carica. Gli ex amministratori sostengono inoltre che esistano ancora margini per intervenire e ridurre l'impatto delle strutture sul paesaggio portuale. Tra le possibili soluzioni indicate figurano l'apertura di un confronto con la Regione e con i concessionari, la revisione delle altezze delle opere dove possibile, la valutazione di una diversa distribuzione degli spazi e persino modifiche alla barriera di massi presente nell'area.