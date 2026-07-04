QUATTRO LOCALI MULTATI DALLA POLIZIA SULLA COSTA TERAMANA

Con l’inizio del mese di luglio e l’entrata a pieno regime della stagione estiva, il Questore della provincia di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha implementato l’attività di controllo dei pubblici esercizi presenti sul litorale teramano nord, dove dal primo giorno del mese corrente è stato istituito un posto di polizia operativo h24 nel comune di Alba Adriatica.

Nella serata e nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono stati effettuati dei controlli amministrativi da parte della Polizia di Stato, che hanno interessato diversi stabilimenti balneari di Alba Adriatica.

I controlli sono stati avviati dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, con la collaborazione del personale del posto di polizia estivo e della Polizia Locale, per verificare il rispetto, da parte dei gestori di bar, stabilimenti balneari e discoteche, della normativa di settore e soprattutto per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini ponendo un freno al dilagante fenomeno di vendita di alcol a minorenni, che desta grave allarme sociale e mette seriamente in pericolo la salute dei minori. Numerosissime le persone identificate, oltre cento, di cui la maggioranza costituita da giovanissimi.

Nel corso dei controlli sono stati elevati 4 verbali nei confronti di due locali, per violazioni di carattere amministrativo, quali la mancata esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita, degli orari di apertura e chiusura degli esercizi ed in particolare per la mancata esposizione della cartellonistica indicante in divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni 18, nonché del divieto di fumo.