CARABINIERI, NOMINATI CINQUE NUOVI COMANDANTI DI STAZIONE





Nelle settimane appena trascorse in cinque Stazioni carabinieri della provincia si sono insediati i nuovi comandanti. Tali avvicendamenti seguono i congedi per raggiunti limiti di età e i trasferimenti dei precedenti comandanti. In particolare:

A Corropoli ha assunto l’incarico di Comandante della locale Stazione il Luogotenente C.S. Mario De Nicolacinquantanovenne di origine campana, sposato, laureato, si è arruolato nel 1989 quale allievo sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, al termine del corso formativo è stato promosso vice brigadiere classificandosi 25° su 1550 allievi e trasferito alla Stazione di Nereto quale sottufficiale in sottordine fino al 2002. Successivamente ha assunto il Comando della Stazione di Sant’Egidio alla Vibrata che ha retto sino al 2019. In seguito è stato trasferito alla Legione Carabinieri Abruzzo e Molise ove ha tra l’altro ricoperto l’incarico di Capo del Nucleo Relazioni con il Pubblico. Dal 2022 è rientrato a Teramo, dopo un passaggio al nucleo comando della locale Compagnia ha assunto il Comando della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della medesima compagnia. Al suo attivo ha numerosi riconoscimenti sia di carattere civile che militare per il servizio prestato.

Ad Alba Adriatica ha assunto il comando della stazione Carabinieri il Luogotenente Ivano Di Sotto, cinquantenne di origine romana, sposato, diplomato, si è arruolato nel 1996 quale carabiniere effettivo e al termine del corso formativo è stato assegnato a una stazione della Calabria. Dal 1998 al 2000 ha frequentato la scuola Marescialli dei Carabinieri, venendo destinato alla fine del corso alla stazione di Orgosolo (NU), specializzato “sciatore” nel 2001 viene assegnato alla Stazione di Pietracamela (TE) che comanda dal 2002 al 2015. Successivamente viene impiegato in vari Reparti della provincia teramana tra i quali: Nucleo Informativo, stazioni di Roseto Degli Abruzzi e Cellino Attanasio. Nel corso della sua carriera ha conseguito vari riconoscimenti sia civili che militari.

A Torricella Sicura è stato trasferitoperdirigerela locale stazione dei Carabinieri , il Luogotenente Riccardo Rettaroli, cinquantasettenne, di origine umbra, sposato, laureato. Arruolato nell’Arma nel 1987 quale carabiniere ha prestato servizio in provincia di Ancona. Dal 1988 al 1990 ha frequentato la Scuola Sottufficiali dell’Arma e al termine della stessa con il grado di vicebrigadiere è stato assegnato alla Stazione di Ischia (NA). Nel 1991 è giunto nella città di Teramo ove ha prestato servizio in vari Reparti, quali la Stazione capoluogo, la Radiomobile, il Nucleo Informativo e ha retto il Nucleo Carabinieri Banca D’Italia e la Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile. Il Militare nel corso della sua carriera ha ricevuto molteplici riconoscimenti sia civili che militari.

A Silvi Marinaè stato destinato al Comando della Stazione il Maresciallo Maggiore Marco Di Marco, 46 anni originario di Atri, sposato, laureato. Si è arruolato nell’Arma nel 2000 quando ha vinto il concorso per Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. Al termine del corso formativo ha prestato servizio nella componente Mobile dell’Arma infatti è stato comandante di squadra del Battaglione di Milano fino al 2004. Per i successivi otto anni è stato impiegato presso la Stazione di Adro (BS) per poi passare all’Aliquota Operativa della Compagnia di Chiari (BS). Dal 2012 al 2016 ha prestato servizio presso la stazione Tomba di Nerone di Roma, quindi è stato trasferito alla Sezione Anticrimine di Ancona. Nel 2019 dopo un breve passaggio alla Stazione di Cellino Attanasio è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Teramo ove è stato anche per un lungo periodo Comandante in sede vacante. Il militare che ha una innata predisposizione per le investigazioni si è varie volte distinto nelle indagini per i più efferati fatti criminosi che si sono verificati nella provincia di Teramo e pertanto è stato destinatario di molteplici riconoscimenti.

A Isola Del Gran Sasso D’Italia, ha assunto il comando in sede vacante della locale Stazione il Maresciallo Ordinario Mattia Serrani, 27 anni, abruzzese, celibe, laureato, si è arruolato quale carabiniere nel 2018, nel 2019 ha frequentato il corso triennale per allievi marescialli dei Carabinieri al termine del quale ha avuto un impiego presso l’organizzazione addestrativa dell’Arma infatti ha ricoperto l’incarico di Comandante di squadra/istruttore presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Nel 2024 è stato trasferito presso la stazione Carabinieri di Faenza dove è stato in forza fino al suo trasferimento in Abruzzo.