MARE "RAPISCE" UN BIMBO DI CINQUE ANNI E LO PORTA VERSO GLI SCOGLI, SALVATO DAL BAGNINO

Paura nel primo pomeriggio lungo il litorale, dove un bambino di appena cinque anni ha rischiato di essere trascinato al largo dal mare agitato. L'episodio si è verificato nei pressi dello stabilimento balneare "È nata una stella". di Pescara, quando il piccolo, che si trovava a giocare vicino alla battigia con i braccioli, è stato improvvisamente spinto dalla corrente verso la scogliera frangiflutti. L'intervento dell'assistente bagnanti è stato immediato: il soccorritore si è tuffato senza esitazione, raggiungendo il bambino e riportandolo rapidamente in sicurezza, mentre anche il padre si è precipitato in acqua nel tentativo di aiutarlo. Una volta sulla spiaggia, il piccolo è apparso molto spaventato ma in buone condizioni fisiche. Dopo i controlli effettuati sul posto, è stato riaffidato ai familiari senza che si rendesse necessario il trasporto in ospedale. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia Costiera.





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