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MARE "RAPISCE" UN BIMBO DI CINQUE ANNI E LO PORTA VERSO GLI SCOGLI, SALVATO DAL BAGNINO

Screenshot_2026-07-04_alle_18.57.13.pngPaura nel primo pomeriggio lungo il litorale, dove un bambino di appena cinque anni ha rischiato di essere trascinato al largo dal mare agitato. L'episodio si è verificato nei pressi dello stabilimento balneare "È nata una stella". di Pescara, quando il piccolo, che si trovava a giocare vicino alla battigia con i braccioli, è stato improvvisamente spinto dalla corrente verso la scogliera frangiflutti. L'intervento dell'assistente bagnanti è stato immediato: il soccorritore si è tuffato senza esitazione, raggiungendo il bambino e riportandolo rapidamente in sicurezza, mentre anche il padre si è precipitato in acqua nel tentativo di aiutarlo. Una volta sulla spiaggia, il piccolo è apparso molto spaventato ma in buone condizioni fisiche. Dopo i controlli effettuati sul posto, è stato riaffidato ai familiari senza che si rendesse necessario il trasporto in ospedale. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia Costiera.


Foto elaborazione AI