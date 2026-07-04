LA PICCHIA E LA MINACCIA PER FARSI SPOSARE, ARRESTATO UN 29ENNE

Per mesi ha sottoposto la compagna a continue violenze fisiche e psicologiche, arrivando perfino a costringerla ad accettare il matrimonio attraverso intimidazioni e minacce. Con queste accuse un uomo di 29 anni, residente nella Valle Peligna, è stato arrestato dai carabinieri. L'indagato è stato trasferito nella casa circondariale di Sulmona, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'inchiesta riguarda una serie di episodi che, secondo gli investigatori, si sarebbero verificati tra febbraio e giugno di quest’anno. Secondo quanto emerso, la vittima, una donna di 40 anni, sarebbe stata sottoposta a un controllo costante da parte del compagno, che avrebbe monitorato i suoi spostamenti, verificato le sue comunicazioni private, seguito i suoi movimenti e messo in atto ripetuti comportamenti intimidatori, accompagnati da aggressioni verbali e fisiche. Tra gli episodi contestati figura anche l’imposizione del matrimonio. L'uomo avrebbe infatti minacciato la compagna fino a quando ha accettato di sposarlo.





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