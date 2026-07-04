"DA COSA NASCE COSA" DOPPIO CONCORSO PER RICORDARE FLAVIA DI BONAVENTURA









L’arte come strumento di condivisione e custode di una memoria che non sbiadisce. Sabato 25 luglio, il parco della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi ospiterà la quarta edizione de Il Bello Resta, in ricordo di Flavia Di Bonaventura, scomparsa in un incidente nell’agosto del 2022. Una giornata speciale interamente dedicata alla creatività e organizzata dall’associazione Il Bello Resta ETS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi (Assessorato alla Cultura). L’arte come strumento di condivisione e custode di una memoria che non sbiadisce. Sabato 25 luglio, il parco della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi ospiterà la quarta edizione de Il Bello Resta, in ricordo di, scomparsa in un incidente nell’agosto del 2022. Una giornata speciale interamente dedicata alla creatività e organizzata dall’associazione Il Bello Resta ETS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi (Assessorato alla Cultura).

L'associazione propone anche quest'anno un doppio concorso ispirato in questa edizione al tema “Da cosa nasce cosa”, sotto la direzione artistica di Bruno Cerasi: il Concorso fotografico a partecipazione è gratuita (è possibile inviare 1 o 2 foto in alta risoluzione, in un unico file digitale, entro il 15 luglio alle ore 23:59) e l’Estemporanea di pittura (fino ad un massimo di 25 pittori con iscrizioni aperte fino al 18 luglio 2026 alle ore 23:59).

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per scaricare i moduli di iscrizione e consultare i bandi completi, visitare il sito web ilbelloresta.it . Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo mail

IL PROGRAMMA. La Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi, il prossimo 25 luglio, sarà il cuore pulsante dell'iniziativa.

Dalle ore 10:30 alle 18:30 spazio all’estemporanea di pittura: la splendida cornice della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, dove pittori e artisti creeranno le opere che saranno oggetto di concorso.

A partire dalle ore 21.00 si svolgeranno le premiazioni dei due concorsi, l’estemporanea e quello fotografico.

A coronare la serata sarà la performance live della cantautrice e artista Glomarì, che con la sua proposta musicale unica e la sua sensibilità artistica regalerà al pubblico un momento di profonda suggestione.

L'ingresso e la partecipazione agli eventi della serata sono liberi e aperti a tutta la cittadinanza.

“L'eredità di Flavia continua a vivere tra noi – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Cultura Francesco Luciani - Attraverso l'arte, che è un linguaggio universale, il suo ricordo non solo si mantiene vivo, ma si moltiplica, offrendo alla nostra comunità un’occasione preziosa per riflettere e crescere insieme. “Il Bello Resta” è la testimonianza tangibile che la bellezza, quando condivisa, diventa la forma più alta di memoria e si conferma così un appuntamento fondamentale per il territorio, capace di trasformare il ricordo in un lascito artistico vivo e partecipato. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento agli amici e alle amiche di Flavia e a Bruno Cerasi per l’impegno straordinario e la dedizione con cui operano costantemente per rendere possibile tutto questo”.