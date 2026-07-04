SCHIANTO MORTALE, L'AUTOPSIA CONFERMA: MASSIMO CIARELLI È MORTO PER UN VIOLENTO POLITRAUMA

È stato un violento politrauma provocato dall'impatto a causare la morte di Massimo Ciarelli. È quanto sarebbe emerso dall'esame autoptico eseguito da Donatella Fedeli nel pomeriggio di oggi all'ospedale Mazzini di Teramo. L'incarico era stato affidato dalla Procura e l'accertamento avrebbe confermato che il decesso è stato conseguenza delle gravissime lesioni riportate nello scontro. Il corpo è stato poi portato nella sua abitazione di Pescara, il sindaco di Teramo ha dovuto autorizzare il trasporto nel capoluogo adriatico per consentire dopo la veglia in casa, i funerali che si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa della Madonna del Fuoco, a Pescara, nel quartiere dove vive la madre dell'uomo.

Sul fronte delle indagini resta ora centrale la ricostruzione della dinamica dell'incidente avvenuto durante la fuga in scooter. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella secondo cui Ciarelli avrebbe tentato un'estrema manovra per sottrarsi all'inseguimento, cercando di imboccare il marciapiede e tagliare la traiettoria del mezzo militare che proveniva in senso opposto. Un tentativo che, se confermato, non sarebbe mai andato a buon fine perché l'impatto si sarebbe verificato prima della manovra. A rafforzare questa ricostruzione vi sarebbe anche l'assenza di evidenti segni di frenata sull'asfalto. Inoltre, considerata la velocità sostenuta alla quale procedeva lo scooter e l'altezza del marciapiede, quella manovra avrebbe avuto scarse possibilità di riuscita.

Per accertare con precisione quanto accaduto sarà disposta una consulenza cinematica, ritenuta fondamentale per ricostruire posizione, traiettorie e velocità dei mezzi coinvolti.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Procura. Tutti i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle numerose persone che hanno assistito all'inseguimento. Acquisite anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo il tragitto percorso dallo scooter e le registrazioni delle dash cam installate sulle due jeep dei carabinieri intervenute.

La ricostruzione è resa ancora più delicata dalla posizione dei familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Laura Filippucci e Giancarlo De Marco, che contestano la ricostruzione finora emersa sostenendo che Massimo Ciarelli non fosse alla guida dello scooter al momento dello schianto, ma che il conducente fosse l'amico trasportato, poi caduto dal mezzo e soccorso dalla prima pattuglia intervenuta.

L'inchiesta, coordinata dalla sostituta procuratrice Elisabetta Labanti, è stata aperta con l'ipotesi di omicidio stradale, al momento senza indagati. Contestualmente è stata effettuata l'annotazione preliminare prevista dal modello 45-bis, introdotto dal recente decreto Sicurezza, nei confronti del militare alla guida della jeep coinvolta nello scontro. Una procedura che consente al carabiniere di partecipare agli accertamenti tecnici attraverso un proprio consulente, garantendo fin da questa fase il pieno esercizio del diritto di difesa. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.