TERAMANA ACCUSATA DI OMICIDIO, IL GIP DISPONE LA CUSTODIA IN CARCERE

Resta in carcere Isabella Di Mattia, la 34enne di Teramo accusata dell'omicidio del compagno Marco Pennesi, 62 anni, ucciso con una coltellata il primo luglio nell'abitazione di Civitanova Marche. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga, ma ha comunque disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il rischio di reiterazione del reato. Davanti al gip la donna ha risposto alle domande, confermando la versione già fornita agli investigatori. Ha raccontato di essere stata trattenuta contro la sua volontà nell'appartamento e di aver reagito dopo ore di minacce e violenze, colpendo l'uomo con un coltello. La difesa sostiene che il fatto sia avvenuto in un contesto di sopraffazione e nega qualsiasi premeditazione. Nel frattempo la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà eseguita il prossimo 7 luglio.